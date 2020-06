Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Aus Frust Inneneinrichtung demoliert

Kreis Kaiserslautern (ots)

Einen Schaden in fünfstelliger Höhe hat ein junger Mann aus dem Landkreis am Sonntagnachmittag in der Wohnung seiner Mutter angerichtet. Der 21-Jährige war offenbar durch einen Streit mit seiner Freundin derart "neben der Spur", dass er seinen Frust an der Inneneinrichtung sowie Fenstern der Wohnung ausließ.

Bis die verständigte Polizeistreife vor Ort eintraf, hatte sich der junge Mann wieder soweit beruhigt, so dass mit ihm ein Gespräch geführt werden konnte. Auf den 21-Jährigen kommt eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung zu. |cri

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631 369-1080 oder -0

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell