Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Löffingen, LKr. Breisgau-Hochschwarzwald Verkehrsunfall zwischen Löffingen und Dittishausen - vier Verletzte

Freiburg (ots)

Am Freitagnachmittag, gegen 17.20 Uhr, befuhr ein mit zwei erwachsenen Frauen und zwei Kleinkindern besetzter Ford-Escort die Kreisstraße von Löffingen in Richtung Dittishausen. Ein entgegenkommendes Fahrzeug veranlasste die PKW-Lenkerin in einer scharfen Linkskurve eine fatale Ausweichbewegung vorzunehmen. Dabei kam das Fahrzeug von der Fahrbahn ab und fuhr einen starken Abhang hinab. Letztendlich kam das Fahrzeug auf der Seite liegend zum Stillstand.

Die beiden Kleinkinder und eine der erwachsenen Damen erlitten dabei leichte Verletzungen. Eine der Frauen wurde schwerverletzt, jedoch nicht lebensbedrohlich.

Zur Rettung und Fahrzeugbergung waren starke Kräfte der Feuerwehr Löffingen und des Rettungsdienstes eingesetzt. Auch ein Rettungshubschrauber wurde in den Einsatz gebracht.

Eine Beschreibung des zuvor entgegenkommenden Fahrzeugs ist derzeit nicht möglich. Der Fahrer oder die Fahrerin, sowie etwaige Zeugen, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Titisee-Neustadt unter Telefon 07531-9336-0 in Verbindung zu setzen.

SK/ flz

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Telefon: 0761 / 882-0

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell