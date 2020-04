Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Überhöhte Geschwindigkeit, Motorradfahrer stürzt und verletzt sich hierbei leicht

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Gemeinde Feldberg-Bärental;]

Am Donnerstag den 23.04.2020 gegen 13 Uhr ereignete sich auf der B317, im Bereich Feldberg-Bärental ein Verkehrsunfall bei dem sich ein Motorradfahrer leicht verletzte. Der 32-jährige Fahrer musste aufgrund der Verkehrssituation mit seinem Zweirad stark abbremsen, so dass er wegen der zu hohen Geschwindigkeit sein Gefährt nicht mehr unter Kontrolle halten konnte und schlussendlich zu Fall kam. Der Fahrer wurde mit leichten Verletzungen durch das DRK in eine nahe gelegene Klinik verbracht. Sein Motorrad wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen. Der entstandene Sachschaden wird von der Polizei auf ca. 500 Euro geschätzt.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

H.P. 07651 9336122

Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell