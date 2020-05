Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 200511.3 Kiel: Frau im Nienbrügger Weg überfallen - Zeugen gesucht

Kiel (ots)

Am Freitag, den 8. Mai, überfiel ein unbekannter Mann gegen 07:25 Uhr im Nienbrügger Weg eine 32-jährige Frau. Der Tatverdächtige sei an die Frau herangetreten und habe mit einem Schlaggegenstand auf ihre rechte Schulter geschlagen. Die Frau war auf dem Weg von ihrer Wohnung zu der Bushaltestelle Möllenholt/Nienbrügger Weg. Auf dem dort verlaufenden Sandweg habe sie der Mann auf Höhe der Grundschule unvermittelt von hinten geschlagen. Dabei soll er mehrmals "Give me money!" gerufen haben. Da die Frau Kopfhörer trug, habe sie ihn nicht kommen hören. Nach dem Angriff wehrte sich die Frau, indem sie den Täter anschrie. Dieser entfernte sich dann in unbekannte Richtung. Er wird folgendermaßen beschrieben: 175-185 cm groß, Anfang 20 Jahre, blasse Haut mit südländischen Aussehen, breiter Oberkörper bei sonst normaler Statur, Flaumbart an der Oberlippe, große, dunkle Augen, schwarzer Kapuzenpullover, dunkle Hose, schwarzer Sonnenhut (auffällig, eher untypisch), tiefere Stimme, akzentfreies Englisch.

Hinweise zur Tat nimmt das Kommissariat 13 über den Kriminaldauerdienst unter 0431 160 3333 entgegen.

