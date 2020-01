Polizei Bochum

POL-BO: Einbruch in Bürogebäude - Polizei sucht Zeugen

Bochum (ots)

In der Nacht vom 7. auf den 8. Januar (zwischen 22 und 8.30 Uhr) ist es zu einem Einbruch in das Bürogebäude an der Castroper Straße 272 in Bochum-Mitte gekommen.

Noch unbekannte Täter verschafften sich im Erdgeschoss gewaltsam Zutritt in die Büroräume und brachen nach aktuellem Kenntnisstand neun Büroräume im ersten Obergeschoss auf. Die Täter entwendeten mehrere Notebooks / Computer, Bargeld, einen Saugroboter und mehrere hochwertige Schreibgeräte. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass im Nahbereich ein Auto zum Transport des Diebesguts bereitgestanden hat.

Wer hat im angegebenen Zeitraum etwas Verdächtiges beobachtet?

Das zuständige Bochumer Kriminalkommissariat 31 hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Einbruch geben können, werden gebeten, sich unter 0234 909-8105 (außerhalb der Bürozeiten unter -4441) zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum

Nina Witt

Telefon: 0234 909-1026

E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de

https://www.polizei.nrw.de/bochum/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell