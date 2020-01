Polizei Bochum

POL-BO: Lieferfahrzeug der Post brennt lichterloh

Herne (ots)

Gegen 01.28 Uhr in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurde die Polizei und auch Feuerwehr Herne zu einem Brand im Innenhof der Hauptpost in Herne gerufen. Dort stand vermutlich aufgrund eines technischen Defektes ein Lieferfahrzeug der Post lichterloh in Flammen. Da das Fahrzeug sehr nah am Gebäude abgestellt war, zerbarsten durch die starke Hitzeentwicklung die angrenzenden Fensterscheiben. Außen liegende Kabel am Gebäude fingen Feuer, zudem wurde der Alarm ausgelöst. Durch den Brand detonierten die Akkus des Elektrofahrzeuges, wobei es zu Splitter- und Funkenbildung kam. Die zügigen Löscharbeiten der Feuerwehr konnten ein Übergreifen der Flammen auf das Gebäude verhindern. Personen kamen nicht zu Schaden. Der Sachschaden kann derzeit noch nicht konkret beziffert werden. Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum

Thomas Wagner

Einsatzleitstelle

E-Mail: leitstelle.bochum@polizei.nrw.de

https://www.polizei.nrw.de/bochum/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell