Polizei Bochum

POL-BO: Autofahrer wird mit Schlagstock bedroht - Polizei sucht geschädigten Golf-Fahrer

Bochum (ots)

Ein Autofahrer wird von einem anderen mit einem Schlagstock bedroht. Ein Zeuge, der zufällig vor Ort ist, meldet das der Polizei. Die Ermittlungen hinsichtlich des Täters laufen - doch vom Geschädigten fehlt jede Spur.

Der Vorfall hat sich am Freitag, 3. Januar, in Bochum-Leithe ereignet. Gegen 18.30 Uhr stand der geschädigte Autofahrer demnach mit seinem Golf VII vor einer roten Ampel an der Kreuzung Krayer Straße/Kemnastraße. Plötzlich stieg der Fahrer des hinter ihm stehenden Land Rovers aus, ging nach vorn und bedrohte den Golf-Fahrer mit einem Schlagstock. Der fühlte sich nach Zeugenaussage bedrängt, hupte und setzte seine Fahrt schließlich fort.

Der Geschädigte wird gebeten, sich mit dem Verkehrskommissariat unter 0234 / 909 5206 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum

Pressestelle

Jens Artschwager

Telefon: 0234 909 1023

E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de

https://www.polizei.nrw.de/bochum/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell