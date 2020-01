Polizei Bochum

POL-BO: Bochum/Mönchengladbach

Vermisster Christian L. aus Wattenscheid ist wieder da!

Bochum (ots)

Der am 5. Januar 2020 als vermisst gemeldete Christian L. (25) aus Wattenscheid wurde am gestrigen 7. Januar wohlbehalten in der Bochumer Innenstadt angetroffen.

Wir bedanken uns bei den Medienvertretern für die Unterstützung und bitten darum, das Foto des 25-Jährigen aus den Publikationen zu löschen.

