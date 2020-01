Polizei Bochum

POL-BO: Witten

Einbruch in Grundschule - Notebook und Bargeld erbeutet

Witten (ots)

Die Polizei sucht Zeugen nach einem Grundschulen-Einbruch im Wittener Stadtteil Heven.

Noch nicht ermittelte Täter verschafften sich zwischen dem 3. Januar (14.40 Uhr) und 6. Januar (7.35 Uhr) Zugang in das an der Straße "Steinhügel" gelegene Schulgebäude. Durch Aufhebeln eines Fensters stiegen die Kriminellen in die Räumlichkeiten und brachen gewaltsam Schränke sowie Türen auf.

Mit Geld und einem Laptop entfernten sich die Einbrecher in unbekannte Richtung.

Zeugen werden gebeten, sich beim zuständigen Wittener Kriminalkommissariat unter der Rufnummer 0234 909-8305 oder außerhalb der Geschäftszeit unter -4441 (Kriminalwache Bochum) zu melden.

