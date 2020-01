Polizei Bochum

POL-BO: Bandendiebstahl: Zivilpolizisten nehmen drei polizeibekannte Klemmbrett-Betrügerinnen fest

Bochum (ots)

Nach einem versuchten Diebstahl haben Polizisten im Restaurant an der Kortumer Straße 97 in der Bochumer Innenstadt drei junge Frauen festgenommen.

Gegen 12.15 Uhr beobachteten zivile Beamte des Bochumer Einsatztrupps (ET) nach Zeugenhinweisen drei tatverdächtige Frauen, die sich in und vor dem Restaurant aufhielten. Nach aktuellem Kenntnisstand sprachen die drei kriminellen Frauen zuvor mehrere Passanten an um unter einem Vorwand an Bargeld zu gelangen.

Im Restaurant klaute eine der Frauen dann eine Trinkgelddose. Ein aufmerksamer Mitarbeiter bemerkte den Diebstahl und hielt die Komplizinnen fest. Die Zivilpolizisten griffen sofort ein und nahmen die drei Frauen (17, 17, 21) fest. Es wurden Klemmbretter und außergewöhnlich viel Kleingeld sichergestellt.

Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen dauern an.

