Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbruch in Baustelle - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Unbekannte sind zwischen Samstag (27.02.2021) und Montag (01.03.2021) in eine Baustelle an der Schönestraße eingebrochen. Die Täter verschafften sich zwischen 12.00 Uhr und 07.00 Uhr Zutritt zu dem Gelände und brachen die Schlösser eines Containers auf. Dort stahlen sie Baumaschinen und Werkzeug von bislang unbekanntem Wert. Sie entkamen unerkannt. Zeugen werden gebeten, sich an die Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 6 Martin-Luther-Straße unter der Rufnummer +4971189903600 zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell