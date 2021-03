Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Pedelec mit Pkw zusammengestoßen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Obertürkheim (ots)

Ein 15-jähriger Jugendlicher hat bei einem Unfall in der Asangstraße am Dienstagmittag (02.03.2021) schwere Verletzungen erlitten. Der 15 Jahre alte Pedelec-Fahrer fuhr gegen 13.10 Uhr die Asangstraße in Richtung Göppinger Straße entlang. Auf Höhe der Uhlbacher Straße stieß er mit einem VW Touran zusammen, der dort verkehrsbedingt hielt. Das Rad des 15-Jährigen wurde auf den Gehweg abgewiesen. Der Jugendliche erlitt dabei schwere Verletzungen, Rettungskräfte brachten ihn zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von etwa 300 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei der Verkehrspolizei zu melden.

