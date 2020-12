Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Festnahme nach Einbruch in Tabakshop

KehlKehl (ots)

In Folge eines Einbruchs in einen Tabakshop in der Bahnhofstraße am Sonntag um 20:50 Uhr, konnte der 28-jährige Tatverdächtige durch die Polizei unmittelbar nach der Tat vorläufig festgenommen werden. Der Mann soll eine Glasscheibe des Tabakshops eingeschlagen haben, um die Räumlichkeiten betreten zu können. Beim Eintreffen der Polizeikräfte versuchte der Mann vergeblich zu flüchten. Nach Abschluss aller polizeilicher Maßnahmen, wurde der Mann auf freien Fuß entlassen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen eines besonders schweren Fall des Diebstahls.

