Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Nachtragsmeldung: Schneller Fahndungserfolg - gestohlenes Deko-Fahrrad sichergestellt

Mayen (ots)

Das am 28.09.2020 entwendete Deko-Fahrrad konnte am heutigen Tag, aufgrund eine Zeugenhinweises bereits wenige Stunden nach der Veröffentlichung auf dem Presseportal in einem Vorgarten eines 39-jährigen Mannes aus Mayen sichergestellt werden. Dem Tatverdächtigen werden noch weitere Straftaten zur Last gelegt.

Die Polizei Mayen bedankt sich für den Zeugenhinweis aus der Bevölkerung.

