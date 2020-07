Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: Unfall - zwei Verletzte - Richtungsfahrbahn auf B 3 gesperrt

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der B 3 in Höhe der L 723 am Donnerstag gegen 14.15 Uhr wurden zwei Beteiligte verletzt. Nach den bisherigen Erkenntnissen waren in Höhe der Einfädelungsspur in Richtung Bruchsal ein Peugeot und ein BMW bei einem Auffahrunfall zusammengestoßen. Beide Beteiligte wurden nach ihrer Behandlung durch einen Notarzt mit Rettungsfahrzeugen in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Die B 3 musste in Richtung Bruchsal bis gegen 15.30 Uhr gesperrt werden, der Verkehr wurde durch die Polizei umgeleitet. Die beiden Autos wurden abgeschleppt. Die weiteren Unfallermittlungen hat die Verkehrspolizei Heidelberg übernommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Dieter Klumpp

Telefon: 0621 174-1111

E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell