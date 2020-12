Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gengenbach - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

GengenbachGengenbach (ots)

Nach einer Verkehrsunfallflucht auf der B33, in Höhe des Pflegeheims Fußbach, sind die Beamten des Polizeireviers Offenburg auf der Suche nach Zeugen. Der bislang nicht bekannte Unfallverursacher soll am Samstag gegen 15:45 Uhr von Biberach kommend in Richtung Offenburg unterwegs gewesen sein. Hierbei soll der Audi-Fahrer aus unbekannten Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren haben und in den Gegenverkehr geraten sein. In diesem Moment kam eine 57-Jährige Fiat-Fahrerin dem dunklen SUV entgegen und berührte das Fahrzeug mit ihrem linken Außenspiegel. Nachfolgend soll der Flüchtige über den linken Fahrbahnrand in den Grünstreifen geraten sein, woraufhin er ins Schleudern kam. Eine weitere Kollision konnte nur durch die Gefahrenbremsung einer weiteren Autofahrerin verhindert werden. Anschließend erlangt der Audi-Fahrer wieder die Kontrolle über sein Fahrzeug und flüchtet mit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Offenburg. Zeugen die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer: 0781 21-2200 bei den ermittelnden Beamten zu melden.

