Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Nach Flucht geschnappt

LahrLahr (ots)

Die zuerst mit einem Roller und anschließend zu Fuß fortgesetzte Flucht zweier 13-Jähriger führte beide am frühen Sonntag in die Räumlichkeiten der Beamten des Polizeireviers Lahr. Die Beamten wollten das ohne Helm auf einem Roller fahrende Duo gegen 0:15 Uhr auf dem Radweg entlang der B415 kontrollieren, als diese trotz Blaulicht, Martinshorn und weiteren Maßnahmen die Flucht ergriffen. Zum Schluss gelang es den Ordnungshütern die beiden, nachdem Sie den Roller zurückgelassen hatten, zu Fuß in der Straße "Industriehof" zu folgen und sie festzuhalten. Ersten Ermittlungen zufolge, wurde der Roller Anfang Dezember in Lahr als gestohlen gemeldet. Der junge Fahrer war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Beide Kinder wurden im Anschluss ihren Erziehungsberechtigten übergeben. /ma

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell