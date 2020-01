Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Fahren ohne Fahrerlaubnis mit nicht zugelassenem Pkw und gefälschten Kennzeichen

Röbel (ots)

Am 14.01.2020 gegen 12:30 Uhr befand sich ein Polizeibeamter des Polizeireviers Röbel auf dem Weg zum Dienst.

Auf dem Weg dorthin kam dem Beamten in Röbel an der Kreuzung L 24/ Bahnhofstraße ein blauer Pkw Audi entgegen, dessen Fahrer dem Beamten aus seiner polizeilichen Tätigkeit mehrfach bekannt war. Zudem war dem Beamten bekannt, dass der 29-jährige Fahrer keine gültige Fahrerlaubnis besitzt. Der Beamte wendete daraufhin seinen privaten Pkw und nahm die Verfolgung in Richtung Gewerbegebiet Glienholzweg auf. Während der Fahrer auf ein dortiges Betriebsgelände fuhr, seinen Pkw abstellte und in den Betrieb ging, wartete der Beamte vor dem Grundstück auf seine inzwischen verständigten Kollegen. Als die hinzugerufene Funkwagenbesatzung eintraf, begaben sich die Beamten gemeinsam in den Betrieb, wo der 29-Jährige angetroffen und rechtlich belehrt wurde. Im Rahmen der Ermittlungen stellte sich zusätzlich heraus, dass der genutzte Pkw nicht zugelassen war und mit gefälschten Kennzeichen geführt wurde. Die Kennzeichen wurden als Beweismittel sichergestellt. Außerdem ergaben sich den Beamten vor Ort Hinweise auf den zeitnahen Konsum von Betäubungsmitteln bei dem Beschuldigten. Ein freiwilliger Urintest verlief positiv.

Im Anschluss wurde der Beschuldigte zur Blutprobenentnahme ins Klinikum nach Röbel verbracht. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er entlassen.

Die Ermittlungen wurden in der Kriminalkommissariatsaußenstelle in Röbel aufgenommen. Die Beamten ermitteln gegen den Beschuldigten wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz und die Fahrzeugzulassungsverordnung, Urkundenfälschung sowie Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln.

