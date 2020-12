Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden durch LKW; ca. 200 Liter Diesel ausgelaufen

TrierTrier (ots)

Am 30.12.2020 um 01:05 Uhr befährt ein Sattelzug die B 52/ A 64 von Trier-Ehrang kommend in Fahrtrichtung Luxemburg. Unmittelbar hinter der Biewertalbrücke prallt der LKW auf den dortigen Aufprallkopf der beginnenden Leitplanken auf, wird nach links abgewiesen und fährt anschließend noch ca. 300 m entlang der Leitplanke auf der Gegenspur( als "Falschfahrer") bis der stark beschädigte LKW an der Leitplanke zum Stehen kommt. Verletzt wird niemand. Der LKW -Fahrer gibt an, dass er durch einen PKW, zu dem er keine weitere Angaben machen kann geschnitten worden wäre und nach links ausgewichen sei. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wird bei dem LKW-Fahrer eine Sicherheitsleistung erhoben. Da durch den Unfall der Tank des LKW beschädigt wird laufen ca. 200 Liter Diesel aus, die durch die vor befindliche Berufsfeuerwehr teilweise aufgefangen werden können. Aufgrund der Unfallaufnahme, Aufräumarbeiten und Bergungsmaßnahmen musste die Fahrbahnen teilweise komplett gesperrt werden. Der geschätzte Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 40.000 EUR. Im Einsatz waren die Berufsfeuerwehr Trier, Autobahnmeisterei Schweich sowie die Polizeiautobahnstation Schweich.

