Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte - Polizei sucht Zeugen nach Einbruch in Kiosk

Schwerte (ots)

Bislang unbekannte Täter sind am Sonntag (14.06.2020) zwischen 00.00 und 11.00 Uhr in einen Kiosk an der Kreuzung Nordwall/Ostenstraße/Hellpothstraße in Schwerte eingebrochen und haben einen dreistelligen Bargeldbetrag sowie Zigaretten im Wert von mehreren tausend Euro entwendet. Die Polizei sucht nun Zeugen. Hinweise nimmt die Wache Schwerte unter der Rufnummer 02304-921 3320 entgegen.

