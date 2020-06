Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Holzwickede - Raub auf Tankstelle: Polizei sucht Zeugen

Holzwickede (ots)

Zwei bislang noch unbekannte Täter haben am Dienstag (09.06.2020) um 0.30 Uhr eine Tankstelle Am Ruhrschnellweg in Holzwickede überfallen.

Die beiden Männer bedrohten die 51-jährige Angestellte mit einem Messer, erbeuteten Bargeld in dreistelliger Höhe sowie Zigaretten und flohen in einem silbernen Fiat 500.

Die Täter wurden von der Kassiererin wie folgt beschrieben:

1. Person:

- Mund-Nase-Schutzmaske - Ca. 165 cm - Südländisches Erscheinungsbild - Kurzes, dunkles Haar - Bart - Braune Augen - Schwarze Cap, dunkelblauer Kapuzenpullover, schwarze Jogginghose - Akzentfreies Deutsch

2. Person:

- Mund-Nase-Schutzmaske - Ca. 175 cm

Eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung der Polizei blieb ohne Erfolg.

Zwei bislang noch unbekannte Kunden der Tankstelle, die den Raub beobachtet haben, werden dringend gebeten, sich an die Wache Unna unter 02303-921 3120 zu wenden. Unter dieser Rufnummer nimmt die Polizei auch Hinweise weiterer Zeugen entgegen.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna

Pressestelle

Christian Stein

Telefon: 02303-921 1152

E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de

https://unna.polizei.nrw



Außerhalb der Bürodienstzeiten:

Kreispolizeibehörde Unna

Leitstelle

Telefon: 02303-921 3535

Fax: 02303-921 3599

E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell