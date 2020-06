Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Haftbefehle nach wiederholtem Ladendiebstahl - Täter schlugen an einem Tag zwei Mal im gleichen Geschäft zu

Unna (ots)

Am Freitag (05.06.2020) entwendeten zwei männliche Täter gegen 10.40 Uhr mehrere Pakete Kaffee in einem Lebensmittelgeschäft an der Kleistraße. Die Polizei konnte in Tatortnähe zwei Männer, auf die die Täterbeschreibung zutraf, ohne Beute antreffen. Da sie bereits mehrfach wegen Ladendiebstahls in Erscheinung getreten waren, wurden sie vorläufig festgenommen. Nach erfolgter Vernehmung wurden sie am Nachmittag wieder entlassen.

Kurz darauf wurde das Diebesgut von einer Zeugin im Bereich einer Bushaltestelle an der Kleistraße aufgefunden und der Polizei übergeben.

Gegen 18 Uhr fielen die Männer erneut auf, wie sie im selben Lebensmittelgeschäft wieder mehrere Packungen Kaffee in ihre Rucksäcke stecken und aus dem Laden flüchteten. Sie konnten erneut von der Polizei in Tatortnähe angetroffen und festgenommen werden. Die Beute trugen sie noch in ihren Rucksäcken bei sich.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erfolgte am 06.06.2020 eine richterliche Vorführung, die mit Untersuchungshaftbefehlen für die beiden 20 und 30 Jahre alten Tatverdächtigen, die aus Marokko und Algerien stammen und in Flüchtlingsunterkünften in Unna und Rüthen untergebracht sind, endete. Sie wurden im Anschluss in unterschiedliche Justizvollzuganstalten eingeliefert.

