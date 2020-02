Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Ubstadt-Weiher - Einbruch in Wohnhaus

Karlsruhe (ots)

Bislang unbekannte Täter sind am Dienstag in ein Wohnhaus in der Lußhardstraße in Stettfeld eingedrungen.

Die Diebe verschafften sich zwischen 13:30 Uhr und 17:15 Uhr gewaltsam Zutritt über die Terrassentür in dem sie die Scheibe mit einem Stein beschädigten. Durch die Tür gelangten die Eindringlinge in sämtliche Wohnräume des Einfamilienhauses. Nach jetzigen Kenntnisstand wurde aus dem Einfamilienhaus nichts entwendet.

Das Polizeirevier Bad-Schönborn bittet Zeugen sich unter der Telefonnummer 07253-80260 zu melden.

Marion Kaiser, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666 1111

E-Mail: karlsruhe.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell