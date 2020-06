Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kamen - Einbruch in Bekleidungsgeschäft - Täter flexten Tresor auf

Kamen (ots)

Ein Anlieferer eines Bekleidungsgeschäftes am Zollpost bemerkte am frühen Freitagmorgen eine eingeschlagene Fensterscheibe und verständigte die Polizei. Nach ersten Feststellungen haben unbekannte Täter sich durch die Scheibe Zutritt zu den Geschäftsräumen verschafft und in einem angrenzenden Lagerraum einen Tresor aufgeflext. Zudem öffneten sie mit aufgefundenen Schlüsseln mehrere Schließfächer. Der Einbruch könnte in der Nacht zu Donnerstag oder Freitag durchgeführt worden sein.

Wer hat Verdächtiges bemerkt? Hinweise bitte an die Polizei in Kamen unter der Rufnummer 02307 921 3220 oder 921 0.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna

Pressestelle

Vera Howanietz

Telefon: 02303-921 1154

E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de

https://unna.polizei.nrw



Außerhalb der Bürodienstzeiten:

Kreispolizeibehörde Unna

Leitstelle

Telefon: 02303-921 3535

Fax: 02303-921 3599

E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell