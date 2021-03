Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Essen auf Herd

Stuttgart-Zuffenhausen (ots)

Zu einem größeren Rettungseinsatz ist es am Mittwochnachmittag (03.03.2021) in einer Wohnung am Rotweg gekommen. Eine Bewohnerin hatte offenbar Essen auf einem Herd stehen lassen, was zu einer intensiven Rauchentwicklung führte. Als sie gegen 16.50 Uhr den dichten Qualm in ihrer Küche bemerkte, alarmierte sie die Feuerwehr und begab sich im Anschluss mit ihren beiden Kindern ins Freie. Zu einem Brandausbruch ist es mutmaßlich nicht gekommen. Die Feuerwehr lüftete die Wohnung und entsorgte den beschädigten Topf. Die Bewohnerin sowie ihre beiden Kinder blieben offenbar unverletzt.

