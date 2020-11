Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: PI Goslar: Jugendlicher am Zentralen Omnibusbahnhof Goslar geschlagen und getreten - Zeugen gesucht!

Goslar. Am Donnerstagmittag, 13.15 Uhr, hielt sich eine größere Gruppe von Jugendlichen am Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB) in Goslar auf und provozierten zunächst gezielt einen 17-Jährigen aus Seesen. Im weiteren Verlauf wurde er geschlagen und zu Boden gestoßen, wo man schließlich auf ihn eintrat.

Die unmittelbar nach Bekanntwerden der Tat erfolgten Fahndungsmaßnahmen führten bislang lediglich zur Feststellung von zwei Tatverdächtigen aus der vorgenannten Gruppe.

Die Polizei Goslar hat dazu die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, denen die Jugendliche zur Tatzeit am ZOB aufgefallen sind, u.U. sogar Hinweise zu deren Identität geben bzw. während der angegebenen Zeit entsprechende Beobachtungen gemacht oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

Siemers, KHK

