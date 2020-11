Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung PK Seesen vom 26.11.2020

GoslarGoslar (ots)

Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, den 24.11.20, gegen 08.45 Uhr, kam es im Kreuzungsbereich Zimmerstr./Lautenthaler Str. zu einem Verkehrsunfall. Der unfallverursachende Lkw-Fahrer beschädigte beim Abbiegen eine Lichtzeichenanlage, sowie eine Mauer. Er setzte anschließend seine Fahrt fort, ohne sich um die Regulierung des entstandenen Sachschadens zu bemühen. Aufgrund von Zeugenhinweisen konnte der unfallflüchtige Fahrzeugführer kurz darauf ermittelt werden.

Diebstahl

In der Zeit von Dienstag, 03.50 Uhr bis 06.45 Uhr, wurden in der Poststraße zwei Kinderfahrräder entwendet. Es handelte sich hierbei um ein auffällig neon-gelbes 20 Zoll Fahrrad mit der Aufschrift "Rockrider" und ein rot-schwarzes 24 Zoll Fahrrad mit der Aufschrift "Bulk". Der Gesamtschaden wird mit ca. 245 Euro beziffert.

Verkehrsunfall

Am Dienstag, gegen 19.15 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der B 243 im Bereich Münchehof. Ein 55-jähriger Lkw-Fahrer aus Harztor kam leicht nach links von der Fahrspur ab beschädigte hierbei den Pkw eines 51-jährigen Mannes aus Bad Grund. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Nötigung

In Lutter kam es am Mittwoch, in den Abendstunden, im Verlauf von verbalen Streitigkeiten zwischen einem Ehepaar, zu einer Nötigung zum Nachteil des Ehemannes. Beim Eintreffen der Polizeibeamten hatte sich die Situation jedoch bereits beruhigt und ein Einschreiten seitens der Polizei nicht mehr erforderlich.

