Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressebericht Polizeikommissariat Oberharz in Clausthal-Zellerfeld

GoslarGoslar (ots)

Fahren ohne Pflichtversicherung und Haftbefehle

Am Mittwach, d. 25.11.2020, gg. 15.40 Uhr, stoppte die Funkstreife in Zellerfeld ein Auslieferungsfahrzeug mit Göttinger Kennzeichen, zuvor wurde beobachtet, dass der Fahrer während der Fahrt ein elektronisches Gerät in der Hand hielt. Bei der Fahndungsüberprüfung von Fahrer und Fahrzeug kam heraus, dass für den Fahrer zwei unbezahlte Haftbefehle vorlagen und das Fahrzeug zur Zwangsstilllegung wegen fehlendem Versicherungsschutz ausgeschrieben war. Die Kennzeichen wurden an Ort und Stelle entstempelt und die Weiterfahrt untersagt. Der Fahrer konnte die haftbefreienden Geldbeträge nicht bezahlen. Er telefonierte mit einem Bekannten, der ihn dann später bei der Polizeidienststelle "auslöste" und die Haftbefehle für ihn bezahlte. Der Fahrer und die Halterin des Lieferfahrzeuges erhalten eine Strafanzeige wegen des Fahrens, bzw. Zulassen der Fahrt ohne Pflichtversicherung.

Verkehrsunfall

Am Mittwoch, d. 25.11.2020, gg. 06.20 Uhr, befuhr ein Pkw-Fahrer mit seinem Pkw VW-Golf aus dem Altkreis Otserode die B 241 von Clausthal-Zellerfeld in Richtung Goslar. Kurz hinter Erbprinzentanne querte ein Fuchs die Fahrbahn. Der Pkw geriet dann auf rutschiger Fahrbahn in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und rutscht einen Abhang hinunter. Der Fahrer blieb hierbei unverletzt, am Fahrzeug entstand vermutlich wirtschaftlicher Totalschaden, geschätzt 20000 EUR. /Krz.

