Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: PI Goslar: Brand einer Geflügelstallanlage.

GoslarGoslar (ots)

Lutter. Am Mittwochmorgen, 06.02 Uhr, wurde der Polizei von der Feuerwehreinsatz- und Rettungsleitstelle des Landkreises Goslar der Brand einer insgesamt ca. 800 qm großen Geflügelstallanlage in der Strasse Brandhai, gemeldet, der von den alarmierten Feuerwehren Langelsheim, Seesen, Lutter, Alt Wallmoden, Bodenstein, Hahausen, Nauen, Neuwallmoden, Ostlutter, Jerstedt, Liebenburg, Dörnten, AB Wasser Goslar, SW2000 Goslar, Othfresen, Bredelem und Upen, die mit ca. 120 Angehörigen unter Leitung des Gemeindebrandmeisters Bernd Kerwien vor Ort waren, erst einige Stunden später vollständig unter Kontrolle gebracht werden konnte. Bei dem Vorfall wurde nach ersten Erkenntnissen glücklicherweise niemand verletzt. Angaben über die Brandausbruchsursache sowie die Schadenshöhe sind derzeit nicht möglich, die Ermittlungen dazu dauern an.

Siemers, KHK

