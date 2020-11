POL-GS: KORREKTUR - Strassenbezeichnung muss richtig lauten: Wilhelm-Busch-Ring/wurde im Text bereits entsprechend verändert - KORREKTUR (Auftrag Nr. 4233491 v. 25.11.20, 10.55 Uhr)

Polizeiinspektion Goslar

"Trickbetrug in Seesen - Zeugen gesucht!

In der Zeit von Montagnachmittag bis Dienstagvormittag wurde eine 84 Jahre alte Frau aus Seesen Opfer eines Trickbetrugs.

Am Montagnachmittag, gegen 14.00/15.00 Uhr, rief eine angebliche Nichte der 84-Jährigen an und bat die ältere Dame, ihr Geld für den Wohnungskauf zu leihen. Sie benötige es dringend, da sie ansonsten zusätzlich eine hohe Summe für Überziehungszinsen zahlen müsse. Die ältere Dame ließ sich am Telefon täuschen und hob daraufhin bei der Bank einen nicht unerheblichen Betrag ab.

Gegen 18.00/19.00 Uhr erschien zur Abholung vereinbarungsgemäß ein ihr unbekannter Mann, der gegenüber des Wohnhauses im Wilhelm-Busch-Ring auf sie wartete.

Nach der Geldübergabe ist der Mann in ein Taxi mit Hildesheimer (HI-) Kennzeichen gestiegen, das von einer ca. 30-40 Jahre alten Frau geführt wurde, und weggefahren.

Der Mann konnte mit ca. 25-30 Jahre alt, ca. 185 cm groß, trug eine Schirmmütze sowie eine Mund-Nasen-Maske und sprach hochdeutsch, beschrieben werden.

Am nächsten Tag, Dienstagmorgen, gegen 08.00 Uhr, erhielt die 84-Jährige einen weiteren Anruf von ihrer angeblichen Nichte, in dem zusätzliches Bargeld erbeten wurde. Auch in diesem Fall ließ sich die ältere Dame täuschen und hob bei der Bank erneut einen nicht unerheblichen Betrag ab.

Gegen 10.00 Uhr erschien in der Folge vereinbarungsgemäß wiederum ein Mann, jedoch ein anderer als am Vortage, der ebenfalls gegenüber des Wohnhauses wartete. Nach der Geldübergabe begab dieser sich zu einem Fahrzeug, zu dem allerdings keine weiteren Angaben gemacht werden konnten, und fuhr davon.

Dieser Mann konnte mit ca, 25-30 Jahre alt, ca. 170 cm groß, untersetzte/dicke Figur, kurze dunkle Haare, bekleidet mit einer bräunlichen Jacke (vermtl. Blouson), beschrieben werden.

Als die Rentnerin am Abend mit ihrer Nichte Kontakt aufnahm, wurde der Trickbetrug entdeckt und die Polizei verständigt.

Die Polizei Goslar hat dazu die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, denen zu den angegebenen Zeiten im Wilhelm-Busch-Ring oder der näheren Umgebung verdächtige Fahrzeuge oder Personen, insbesondere solch beschriebene Personen aufgefallen sind, die u.U. sogar Angaben zu deren Identität geben bzw. während der angegebenen Zeiten entsprechende Beobachtungen gemacht oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

