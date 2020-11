Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizeistation Langelsheim, Pressebericht von 24.11.2020

GoslarGoslar (ots)

Blitzer-Anhänger beklebt

Langelsheim. In der Zeit von Dienstag bis Mittwoch letzter Woche wurde eine in der Lange Straße aufgestellte Semi-Sation, bekannt als Blitzer-Anhänger, beklebt. Die aus der BTM-Szene stammenden Aufkleber wurden direkt vor die Linsen aufgebracht. Da die Messstation dadurch vorübergehend unbrauchbar wurde handelt es sich um eine Straftat. Hinweise bitte an die Polizeistation Langelsheim, Tel. 05326 / 979780

Langelsheim. Am Montag zwischen 05:00 Uhr und 09:00 Uhr, kam ein bislang unbekanntes Fahrzeug von der Fahrbahn der Innersteallee ab und kollidierte mit einem metallenen Grundstückszaun. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von 2.000 Euro. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Hinweise bitte an die Polizeistation Langelsheim, Tel. 05326 / 979780

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar

Polizeistation Langelsheim

Telefon: 05326-9787-80

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell