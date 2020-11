Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: PK Seesen: Pressemeldung vom 24.11.2020

Goslar

Verkehrsunfall, ca. 200,- Euro Schaden

23.11.2020, 13.40 Uhr, Seesen, Wilhelmsplatz Die beiden beteiligten Pkw-Fahrer befuhren die Straße Wilhelmsplatz in Fahrtrichtung Am Markt. Verkehrsbedingt mußte der Vorausfahrende bis zum Stillstand abbremsen. Der Unfallverursacher erkannte dieses zu spät und fuhr auf. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Wildunfall mit ca. 1000,- Euro Schaden

24.11.2020, 06.00 Uhr, Bereich 38729 Wallmoden, K 67, Bodenstein Rtg. Altwallmoden. Der 47-jährige Pkw-Fahrer aus Bockenem befuhr die K 67 von Bodenstein in Rtg. Altwallmoden und kollidierte mit einem querenden Reh, welches vor Ort verendete. Am Pkw entstand Sachschaden.

Sachbeschädigung an drei parkenden Pkw, Schaden ca. 600,- Euro

23.11.2020, 09.30 Uhr bis 10.20 Uhr, Seesen/Fürstenhagen, Waldparkplatz Ein bislang unbekannter Täter zerstach mittels eines unbekannten Gegenstandes mehrere Reifen an den drei dort parkenden Pkw. Strafverfahren wurden eingeleitet. Hinweise unter Tel. 9440.(hei)

