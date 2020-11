Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Rollerfahrer schwerverletzt

KlingenmünsterKlingenmünster (ots)

Am heutigen Dienstag,17.11.2020, gegen 14:55 Uhr, kam es in der Bahnhofstraße zu einem schweren Verkehrsunfall. Der 82-jährige Fahrer eines Kleinkraftrades verlor aus bislang noch nicht geklärter Ursache in Höhe eines Fahrbahnteilers die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte. Hierbei zog sich der Fahrer erhebliche Verletzungen zu. Er vom Rettungsdienst ins rankenhaus verbracht.

