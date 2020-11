Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Hunde vergiftet

Schweigen-RechtenbachSchweigen-Rechtenbach (ots)

Wie erst jetzt bekannt wurde, wurden bereits Anfang November zwei Hunde durch Aufnahme von vermutlich Giftködern verletzt. Beide wurden tierärztlich untersucht und Vergiftungen konnten festgestellt werden. Was die Tiere genau aufgenommen hatten, ist zurzeit unbekannt, ebenso die Art der Giftsubstanz selbst. Die Substanz wurden im Bereich der Gewanne "Damm" (Verlängerung der Hummelsgasse) bzw. in der Feldflur östlich der B38 aufgenommen. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Bad Bergzabern.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Bergzabern



Telefon: 06343-93340

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell