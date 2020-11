Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Geschwindigkeit und Durchfahrtsverbot überwacht

Bellheim/KnittelsheimBellheim/Knittelsheim (ots)

Beamte der Polizeiinspektion Germersheim kontrollierten am Montagmorgen zunächst in der Hauptstraße in Knittelsheim. Bei einer durchgeführten Lasermessung war jeder vierte Fahrer zu schnell. Insgesamt kam es so zu acht Geschwindigkeitsverstößen. Im Anschluss wurde das Durchfahrtsverbot in der Friedhofstraße in Bellheim kontrolliert. Dabei kam es zu insgesamt 22 Verstößen. Die Beamten werden zeitnah eine erneute Kontrolle in der Friedhofstraße durchführen.

