Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ditzingen: Polizei stellt mehrere Schusswaffen nach Bedrohung sicher, Unfallflucht; Schwieberdingen: Unfallflucht (2)

Ludwigsburg (ots)

Ditzingen: Polizei stellt mehrere Schusswaffen nach Bedrohung sicher

Beamte des Polizeipräsidiums Ludwigsburg stellten am Montagabend in einem Wohnhaus am östlichen Stadtrand von Ditzingen mehrere Schusswaffen und Munition sicher. Vorausgegangen war eine Bedrohungssituation. Ein 41 Jahre alter Mann hatte am Montagabend telefonisch eine ehemalige Geschäftspartnerin beleidigt und bedroht. Mehrfach hatte er auf dem privaten Anrufbeantworter der 54-Jährigen, die ehemals gemeinsam mit ihrem Sohn und dem Ehemann eine Firma geführt hatte, Nachrichten hinterlassen und sie zur Zahlung ausstehender Geldbeträge aufgefordert. Hinsichtlich dieses Streitfalls gäbe es jedoch bereits ein zivilrechtliches Verfahren. Als der Tatverdächtige schließlich das Leben der ehemaligen Firmeninhaber bedrohte, wandte sich die 54-Jährige gegen 21.40 Uhr an die Polizei. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass sich der 41-Jährige rechtmäßig im Besitz mehrerer Schusswaffen befindet. Im weiteren Verlauf wurde das Wohnhaus des Tatverdächtigen umstellt. Gegenüber der Polizei versicherte der 41-Jährige, die Drohungen seien nicht ernst gemeint gewesen. Er stellte sich schließlich der Polizei, indem er freiwillig vor das Haus trat und sich widerstandslos vorläufig festnehmen ließ. Der Mann, der wohl alkoholisiert war, stimmte einer Durchsuchung seines Hauses zu. Insgesamt wurden vier Langwaffen und ein Revolver, die allesamt in einem Waffenschrank lagerten, sowie eine größere Menge Munition polizeirechtlich sichergestellt. Nach Durchführung der weiteren polizeilichen Maßnahmen wurde der 41-Jährige wieder auf freien Fuß gesetzt. Er muss nun mit einer Anzeige wegen Beleidigung und Bedrohung rechnen.

Ditzingen-Hirschlanden: Unfallflucht

Ein Sachschaden von rund 2.000 Euro entstand zwischen Donnerstag 14.00 Uhr und Montag 14.00 Uhr bei einer Unfallflucht in der Glemgaustraße in Hirschlanden. Ein noch unbekannter Fahrzeuglenker stieß vermutlich beim Ein- oder Ausparken gegen das Heck eines VW und machte sich anschließend davon. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ditzingen, Tel. 07156/4352-0, in Verbindung zu setzen.

Schwieberdingen: Unfallflucht im Industriegebiet

Das Polizeirevier Vaihingen an der Enz, Tel. 07042/941-0, sucht Zeugen, die am Montag zwischen 07.30 Uhr und 15.50 Uhr einen Unfall in der Markgröninger Straße Ecke Laiblinger Weg in Schwieberdingen beobachtet haben. Vermutlich beim Vorbeifahren streifte ein noch unbekannter Fahrzeuglenker einen am Straßenrand abgestellten Opel und beschädigte diesen erheblich. Die Fahrerseite wurde zerkratzt eingedellt und teilweise aufgerissen. Der linke Außenspiegel wurde abgerissen und die Seitenscheibe zerstört. Insgesamt dürfte sich der Sachschaden auf rund 8.000 Euro belaufen. Bei dem unbekannten Fahrzeug dürfte es sich um einen eventuell blauen LKW gehandelt haben.

Schwieberdingen: Unfallflucht in der Anne-Frank-Straße

Ein Sachschaden von rund 2.500 Euro entstand in der Nacht zum Dienstag bei einer Unfallflucht in der Anne-Frank-Straße in Schwieberdingen. Eine Zeugin vernahm kurz nach 03.00 Uhr einen Knall und sah durch ein Fenster auf die Straße. Dort erkannte sie mehrere Personen. Mutmaßlich war zuvor ein zu der Gruppe gehörender, noch unbekannter Moped-Fahrer gegen einen am Straßenrand abgestellten VW gefahren. Der Moped-Lenker flüchtete anschließend mutmaßlich in Richtung der Stettiner Straße. Die Zeugin alarmierte im weiteren Verlauf die Polizei. Beamte des Polizeireviers Vaihingen an der Enz fahndeten noch nach der Personengruppe und dem unbekannten Moped-Fahrer. Die Fahndung blieb jedoch ohne Ergebnis. Das Polizeirevier Vaihingen an der Enz, Tel. 07042/941-0, sucht weitere Zeugen und bittet diese sich zu melden.

