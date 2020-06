Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 18.06.2020 mit einem Bericht aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Lauda-Königshofen / Marbach: Polizeieinsatz in Marbach

Am Donnerstagmittag rückten Einsatzkräfte der Polizei und des Rettungsdienstes nach Marbach aus. Ein Mann stand gegen 11.00 Uhr mit einem großen Messer auf der Straße der Ortsdurchfahrt und befand sich offensichtlich in einem psychischen Ausnahmezustand. Vor dem Eintreffen der ersten Polizeikräfte verschanzte sich der bewaffnete Mann in seiner Wohnung. Dieser konnte gegen 14.15 Uhr durch Spezialkräfte der Polizei in seiner Wohnung festgenommen werden. Zum Transport der SEK-Kräfte war ein Polizeihubschrauber eingesetzt. Im Anschluss wurde der Festgenommene in ärztliche Behandlung überstellt. Bei dem Einsatz wurde niemand verletzt. Während des Einsatzes war die Sankt-Josef-Straße in Marbach komplett gesperrt.

