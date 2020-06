POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heilbronn und des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 18.06.2020

Polizeipräsidium Heilbronn

Gundelsheim: Nach Brandserie, Kripo bittet um Hinweise zu einem aufgefundenen Fahrrad

Nach dem Brand zweier Wohnwagen am ehemaligen Campingplatz an der B27 in Gundelsheim am 6. Juni, konnte die Kriminalpolizei ein blaues Mountainbike der Marke Giant, Typ GSR 200, auffinden (siehe Lichtbild). Bislang kann das Fahrrad niemandem zugeordnet werden.

Die Kriminalpolizei Heilbronn sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Besitzer beziehungsweise der Herkunft des Fahrrads geben können.

Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei Heilbronn weisen in diesem Zusammenhang darauf hin, dass Hinweise zu der Brandstiftungsserie in Gundelsheim, unter bestimmten Voraussetzungen, auch vertraulich entgegengenommen und behandelt werden können.

Die Ermittlungsgruppe der Kriminalpolizei ist unter der Telefonnummer 07131 104 4444 erreichbar. Für Foto- und Videomaterial wurde das Hinweisportal der Polizei Baden-Württemberg, https://bw.hinweisportal.de, freigeschaltet.

