Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Autos aufgebrochen und versucht kurzzuschließen

LandauLandau (ots)

Bislang Unbekannte brachen zwischen Sonntag, 15.11.2020 15:00 Uhr, und Montag, 16.11.2020 08:00 Uhr, in der Wilhelm-Wüst-Straße in Landau einen weißen Sprinter auf. Der Täter durchwühlte auf der Suche nach Wertsachen das Fahrzeug. Der Versuch, das Fahrzeug kurzzuschließen misslang. In unmittelbarer Nähe schlug vermutlich der gleiche Täter an einem Ford Focus eine Scheibe ein und durchsuchte auch hier das Innere nach Wertsachen. Auch in diesem Fall misslang der Versuch, den Pkw kurzzuschließen. Es blieb daher bei Sachschaden. Hinweise nimmt die Kriminalinspektion Landau unter 06341/287-3333 oder kilandau@polizei.rlp.de entgegen.

