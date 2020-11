Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben Schulwegunfall

Bild-Infos

Download

EenkobenEenkoben (ots)

Glück im Unglück hatte ein 8-jähriger auf seinem heutigen Schulweg: Als er gegen 7:45 Uhr die Weinstraße überqueren wollte, achtete er nicht auf den fließenden Verkehr und wurde von dem rechten Außenspiegel eines in dem Moment vorbeifahrenden Pkw am Kopf getroffen. Die 40 Jahre alte Autofahrerin konnte diesen Zusammenstoß nicht vermeiden. Das Kind wurde unter dem linken Auge leicht verletzt. Am Pkw entstand geringer Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Edenkoben

Michael Baron



Telefon: 06323 955 120

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell