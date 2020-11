POL-PDLD: Unfallflucht mit auffälligem PKW

Polizeidirektion Landau

Am Sonntagmittag befuhr ein 39-jähriger Quadfahrer gegen 15 Uhr die Hafenstraße in Germersheim. An der Anschlussstelle Germersheim Nord wollte der Fahrer eines weißen Ford SUV mit auffälligen blauen sogenannten "Rallystreifen" in die Hafenstraße abbiegen. Dabei übersah er den Quadfahrer und kollidierte mit diesem. Der Fahrer blieb dabei glücklicherweise unverletzt. Der SUV Fahrer entfernte sich im Anschluss unerlaubt vom Unfallort und flüchtete auf die B35. Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall geben können, werden gebeten sich unter Tel: 07274 9580 oder per Mail unter pigermersheim@polizei.rlp.de zu melden.

