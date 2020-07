Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Albbruck: Abgestürzter Kletterer mit Hubschrauber gerettet

Freiburg (ots)

Mit einem Hubschrauber ist ein abgestürzter Kletterer am Dienstagabend, 07.07.2020, aus dem Albtal bei Albbruck gerettet worden. Der 45-jährige Mann erlitt Verletzungen an der Hüfte und an den Beinen. Lebensgefahr besteht nicht. Gegen 18:20 Uhr war es zu dem Kletterunfall gekommen. Der Verletzte war im Felsen beim Umhängen des Sicherungsseils ausgerutscht, stürzte unkontrolliert ca. sechs Meter in die Tiefe und prallte gegen die Felswand. Ein Begleiter verständigte die Rettungskräfte. Die Bergwacht, der Rettungsdienst und ein Rettungshubschrauber waren im Einsatz. Mit der Seilwinde des Hubschraubers wurde der Verletzte aus dem Albtal geborgen und anschließend in eine Klinik geflogen.

