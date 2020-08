Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Pkw-Einbrüche

Menden (ots)

In der Nacht zum Mittwoch gab es Einbrüche in Pkw. Zwischen Dienstag, 22 Uhr, und Mittwoch, 5.40 Uhr, entwendete ein Unbekannter Geldbörse und Sporttasche aus einem an der Von-Hardenberg-Straße abgestellten grauen Suzuki Swift. Die Sporttasche wurde später im Nahbereich wieder gefunden. Am Holzer Weg öffnete ein Unbekannter zwischen Dienstag, 16 Uhr, und Mittwoch, 8.30 Uhr, einen silbernen Suzuki Vitara. Er konnte mit zwei Geldbörsen samt Inhalt flüchten.

Hinweise bitte an die Polizeiwache Menden, Telefon 9099-0.

