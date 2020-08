Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrecher klauen Werkzeuge und Fahrrad

Kierspe (ots)

Kierspe - Einbrecher klauen Werkzeuge und Fahrrad Einbrecher öffneten in der Nacht auf Dienstag das auf Kipp stehendes Fenster eines Rohbaus am Ahornweg. Von der dortigen Baustelle verschwanden Arbeitsmaschinen, darunter Schleifwerkzeuge, eine Stichsäge sowie Messgeräte. Aus dem Keller eines Wohnhauses an der Kölner Straße ist ein Fahrrad verschwunden. Diebe klauten es zwischen dem 29.7. und dem 4.8. Wer kann Angaben zum Verbleib des rot/weißen Bulls Wild Beast Fulli Mountainbikes machen? Hinweise zu den Taten nimmt die Wache Meinerzhagen entgegen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell