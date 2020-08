Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Taschendiebstahl angezeigt

Lüdenscheid (ots)

Eine Lüdenscheiderin (65) war gestern, 9.45 Uhr, einkaufen. In dem Supermarkt an der Altenaer Straße hing sie ihren Stoffbeutel an den Einkaufswagen. Darin befand sich auch ihre Geldbörse. In einem Moment der Unachtsamkeit ließen Diebe selbige verschwinden. Kurz zuvor war dem Opfer eine etwas dunkelhäutigere, schlanke Frau aufgefallen, die als Täterin in Betracht kommt. Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls und sucht Zeugen. Hinweise nimmt die Wache Lüdenscheid entgegen.

