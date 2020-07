Polizei Bielefeld

POL-BI: Verkehrsunfall mit drei beteiligten Pkw und mehreren verletzten Personen

Bielefeld (ots)

NT/Bielefeld Am 27.07.2020, um 13:25 Uhr, kam es auf der A2 in Fahrtrichtung Hannover an der Anschlussstelle Bielefeld-Ost zu einem Auffahrunfall mit insgesamt drei verletzten Personen.

Ein 22-jähriger Bielefelder fuhr mit seinem Mercedes auf der Verteilerfahrbahn in Richtung Hannover. Vor ihm befand sich ein Sattelzug, der nach rechts von der Autobahn abfahren wollte. Nachdem der Sattelzug auf die Abfahrt wechselte, beschleunigte der Mercedes und übersah dabei einen Opel, der vor ihm auf der Verteilerfahrbahn fuhr. Der mit einer 22-jährigen Herforderin besetzte Opel fuhr zu diesem Zeitpunkt mit geringer Geschwindigkeit, um seinerseits einem Volvo das Auffahren auf die Verteilerfahrbahn zu ermöglichen. Der Mercedes wechselte nach rechts auf die Abfahrt, um einen Zusammenstoß mit dem Opel zu vermeiden. Hierbei fuhr er auf den dort fahrenden Volvo auf. Dieser geriet ins Schleudern und stieß anschließend mit dem Opel zusammen. In dem Volvo befanden sich zum Unfallzeitpunkt drei aus Gütersloh stammende Personen. Der 34-jährige Fahrer, die 15-jährige Beifahrerin, sowie der 40-jährige Beifahrer wurden mittels Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser verbracht.

Alle drei Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf ca. 30.000 Euro geschätzt. Zur Fertigung von Lichtbildaufnahmen wurde eine Drohne eingesetzt.

Die Auffahrt Bielefeld-Ost in Fahrtrichtung Hannover musste für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt werden. Hierdurch kam es zu Verkehrsbehinderungen auf der B66 in Höhe der Auffahrt zur A2.

