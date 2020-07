Polizei Bielefeld

POL-BI: Täterin schleicht ins Haus - Bewohnerin bemerkt Diebin bei der Flucht

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld-Jöllenbeck -

Eine dreiste Diebin nutzte am Sonntag, 26.07.2020, an einem Haus in der Imsiekstraße eine geöffnete Terrassentür. Sie entkam mit gestohlenem Geld.

Eine Bewohnerin eines Einfamilienhauses an der Imsiekstraße sah gegen 10:45 Uhr aus dem Fenster und bemerkte eine unbekannte Frau, die ihr Grundstück in Richtung Straße verließ. Die Bielefelderin schöpfte Verdacht und ging in das Zimmer mit der offenen Terrassentür. In ihrer Handtasche bemerkte sie, dass ihr geschlossenes Portemonnaie nun geöffnet war und das Geld fehlte.

Das Opfer beschrieb die südländisch aussehende Täterin als 30 bis 40 Jahre alt, mit langen dunklen Haaren, bekleidet mit einem weißen T-Shirt und einer grauen Jacke.

Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 14 unter 0521-545-0 entgegen.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld

Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurt-Schumacher-Straße 46

33615 Bielefeld



Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020

Knut Packmohr (KP), Tel. 0521/545-3232

Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021

Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022

Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023

Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3195

Dirk Trümper (DT), Tel. 0521/545-3222





E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de

https://bielefeld.polizei.nrw/



Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell