Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0340--Schwerer Verkehrsunfall mit Straßenbahn--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Walle, Waller Heerstraße Zeit: 4.6.20, 18.55 Uhr

Am Donnerstagabend fuhr in Walle ein 75 Jahre alter Autofahrer bei einem Wendemanöver vor eine herannahende Straßenbahn. Dabei wurde der Mann lebensgefährlich verletzt.

Gegen 18.55 befuhr der 75-Jährige mit seinem Auto die Waller Heerstraße stadtauswärts. In Höhe der Straße Zum Waller Friedhof bog er verbotswidrig nach links über das Gleisbett ab, um einen U-Turn zu machen und übersah dabei eine herannahende Straßenbahn der Linie 2. Der 50 Jahre alte Bahnfahrer bremste die Straßenbahn noch ab, konnte den Zusammenstoß aber nicht mehr verhindern. Die Bahn kollidiert mit der Fahrerseite des Pkw-Kia, wodurch der 75-Jährige in seinem Fahrzeug eingeklemmt wurde. Er musste von Einsatzkräften der Feuerwehr mit schwerem Gerät aus dem Auto befreit werden. Bei dem Unfall erlitt der 75-Jährige lebensgefährliche Verletzungen. Nach notärztlicher Behandlung wurde er unverzüglich in ein Krankenhaus gebracht.

Das Verkehrskommissariat der Polizei Bremen hat die Ermittlungen aufgenommen.

