Polizei Bielefeld

POL-BI: Unbekannte sprengen Geldautomat einer Bankfiliale

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Milse - Die Kriminalpolizei Bielefeld sucht Zeugen einer Geldautomatensprengung am Montag, den 27.06.2020, in einem Geldinstitut an der Elverdisser Straße.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand betraten um 03:38 Uhr mehrere Personen den Vorraum der Bank und machten sich dort am Geldautomaten zu schaffen. Ihnen gelang es, das Gerät zu sprengen und Bargeld zu entwenden. Dabei beschädigten sie auch Teile des Gebäude.

Kurz zuvor hatte sich ein Zeuge bei der Polizei gemeldet und berichtet, dass verdächtige Personen sich an der Bankfiliale aufhielten. Noch während des Telefonats hörten die Beamten die Detonation. Unmittelbar nach der Sprengung flüchten die Täter mit einem Pkw.

Die Anschließende Suche nach dem Täter führte nicht zum Erfolg.

Die Polizei bittet weitere Zeugen, sich zu melden, wenn Sie Hinweise zu den Tätern der Geldautomatensprengung geben können. Sie werden gebeten, sich unter der 0521-5450 an das Kriminalkommissariat 12 zu wenden.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell