Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Auto mit Blumenkübel beschädigt

LandauLandau (ots)

Sachschaden in Höhe von 1500 Euro verursachte ein bislang unbekannter Täter, indem er am Montagvormittag einen Blumenkübel auf ein Auto warf. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen 08:15 und 14:00 Uhr. Das Auto war in dieser Zeit in der Fanny-Becht-Straße in Landau abgestellt. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder dem Täter geben können sich telefonisch unter 06341/2870 oder per Mail an pilandau@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Landau

Michaela Mack

Telefon: 06341-287-0

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell